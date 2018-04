Suivez la Coupe du Monde de 'Ori Tahiti en direct sur TNTV

Organisé par l'association Nonahere et Porinetia Adventures, la Coupe du Monde de 'Ori Tahiti se déroule les 6 et 7 avril place To'ata. Lors de ces deux soirées, les 200 artistes locaux et étrangers inscrits dans les différentes catégories, s'exprimeront et feront battre le coeur du 'Ori Tahiti.



Comment suivre la compétition

Vendredi 6 avril - 18h00 : compétition et concert de Te Vaka en direct sur @tahitinuitelevision

Samedi 7 avril - 16h00 : compétition, concert de Te Vaka et remise des prix en direct sur @tahitinuitelevision



Où acheter des billets