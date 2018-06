Sud de Tahiti : l'électricité va augmenter à partir de juillet

La décision a été prise mardi par le comité syndical Secosud à l’unanimité. A Hitia’a o te Ra, Teva i Uta, Taiarapu-est et ouest, les tarifs de l’électricité vont augmenter de 14.4%.



Cette hausse se fera en deux temps : + 9.4% au 1er juillet 2018 et + 5% au 1er mars 2019. Le président de Secosud et maire de Taiarapu-Est, Anthony Jamet, s’en explique :



« Nous avons des obligations contractuelles : sur le plan juridique et sur le plan financier. Nous avons l’évolution du tarif à la hausse du fuel et de la taxe de la Tep. Je tenais à signaler aussi qu’un contentieux a été ouvert par le concessionnaire pour nous rappeler les obligations contractuelles. Cela permet de régulariser la situation. Il fallait réagir de manière conséquente pour appréhender cette nouvelle tarification. »