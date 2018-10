Succès pour la vente aux enchères publique de Faa'a

La gendarmerie de Faa’a a rarement accueilli autant de monde pour une vente aux enchères . Tous sont à la recherche de la meilleure affaire. "On vend en l'état, et sans garantie aucune" précise Françoise Champigny,commissaire aux ventes à Tahiti. Parmi la trentaine d'objets saisis par la justice : une playstation, un va’a, une planche de surf ou encore des jerricans d’essence, tout ira au plus offrant : "Je suis plus venu par curiosité, et si le budget me le permet, j'achèterai. Je trouve les lots très intéressants financièrement" admet Wilfred, qui en est à sa deuxième vente aux enchères. Teva, lui, en est à sa quatrième vente aux enchères : "C'est avantageux et moins coûteux pour nous". Mais les acheteurs étant venus en nombre, les prix ont rapidement grimpé.Ce qui a intéressé particulièrement les acheteurs : cinq véhicules, trois motos et un bateau à moteur hors-bord. Une BMW X5 a été vendue 490 000 francs pour un montant de départ à 200 000 francs. Une bonne affaire selon l’acheteur : "À ce prix-là, j'ai une petite marge pour la réparer. Sur le marché, ces voitures sont aux alentours de 800 000/900 000 francs" déclare Manarii.