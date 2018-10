Street shop : les mesures de contrôle judiciaire allégées pour les gérants

Rédaction web avec Sam Teinaore

Le procès des gérants du Smoke shop de Papeete rebaptisé Street shop devait se tenir le 25 septembre et a finalement été reporté en janvier. En attendant, le contrôle judiciaire avait été renforcé.Une mesure qui avait fait grand bruit : les gérants avaient interdiction de quitter Tahiti et Moorea pour l'un d'eux qui réside sur l'île soeur. Les prévenus avaient également obligation de donner leur passeport à la gendarmerie et d'y pointer une fois par semaine...Leur avocat avait fait appel de cette décision. Ce jeudi, les mesures ont té allégées. Les gérants peuvent reprendre une activité, mais pas la vente de graines de cannabis et pas non plus de vente de produits portant le symbole d'une feuille de cannabis.Le procès devrait se tenir le 29 janvier.