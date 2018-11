Street shop : le tribunal administratif annule l'arrêté du gouvernement

Rédaction web

Après l'ouverture du Smoke shop (devenu Street shop) en février dernier, le gouvernement avait pris un arrêté interdisant le commerce de graines de cannabis, principale activité du nouvel établissement. Le conseil des ministres évoquait alors un "vide réglementaire et juridique".Ce mardi, le tribunal administratif, saisi par le propriétaire du Street shop, vient d'annuler l'arrêté n° 313 CM du 7 mars 2018 inscrivant les graines de cannabis sur la liste des substances vénéneuses destinées à la médecine.Seules peuvent être inscrites sur la liste des substances vénéneuses des éléments comportant de telles substances. Le tribunal évoque un document des Nations Unies "selon lequel les graines de cannabis, (...) ne contiennent pas de THC, et que les traces de cette substance que l’on peut y détecter sont imputables à une contamination par des matériaux tels que des sommités fleuries, des enveloppes ou de la résine de cannabis."Cette décision du tribunal administratif était attendue par l'avocat des gérants du Street shop. Mais le Pays a pris un second arrêté contre la commercialisation des graines de cannabis, cette foissur proposition du directeur de l’Agence de régulation sanitaire et sociale (Arass). Cet arrêté sera également contesté devant le tribunal administratif.Les gérants de l'établissement doivent être jugés le 29 janvier prochain pour trafic et provocation à l’usage de stupéfiants. Ils encourent sur le papier, dix années de prison et une amende de plusieurs millions de Fcfp.Dernièrement, leur avocat avait également obtenu l' allègement du contrôle judiciaire . Fin septembre, celui-ci avait été renforcé. Les gérants avaient interdiction de quitter Tahiti et Moorea pour l'un d'eux qui réside sur l'île soeur. Ils avaient obligation de donner leur passeport à la gendarmerie et d'y pointer une fois par semaine. Fin octobre, les gérants ont donc eu l'autorisation de reprendre une activité, mais pas la vente de graines de cannabis et pas non plus de vente de produits portant le symbole d'une feuille de cannabis.La décision du tribunal administratif :