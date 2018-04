Street shop : le gérant et ses associés placés sous contrôle judiciaire

Rédaction web

Le gérant du Street shop de Papeete et ses deux associés sont sortis de leur garde à vue ce dimanche, comme l’ont révélé nos confrères de Polynésie première.Mercredi dernier, vers 9h30, 16 hommes de la direction de la sécurité publique (DSP) ont procédé à la perquisition et à la fermeture de l’établissement. Les gérants ont été interpellés pour incitation et provocation à la consommation de produits stupéfiants.Présentés au juge des libertés et de la détention ce dimanche, ils sont ressortis libres mais sous contrôle judiciaire. Ils seront présentés à la justice dans les semaines qui viennent.