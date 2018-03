Steeve Teihotaata grand vainqueur du Air France Paddle Festival!

Le départ de l'Elite race était donné samedi matin dans la rade de Papeete dans des conditions idylliques. Ils étaient 59 paddleurs, parmi les meilleurs de la discipline, à s'être alignés au départ. Pourtant, dès les premiers coups de rame, les spectateurs et téléspectateurs qui suivaient la course sur Tahiti Nui Télévision ont pu voir que le suspense ne se jouerait qu'au sein du redoutable quatuor constitué de Steeve Teihotaata, Rete Ebb, le calédonien Titouan Puyo et Georges Cronsteadt.



C'est d'ailleurs dans cet ordre que les rameurs ont franchi la ligne d'arrivée. Steeve Teihotaata a terminé la course en 1 heure et 48 minutes, un seule minute devant l'autre rameur d'EDT, son barreur Rete Ebb. L'arrivée s'est fait dans un mouchoir de poche.