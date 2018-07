Steeve Teihotaata : ‘’Il fallait revenir au haut-niveau’’

Rédaction web avec Jeanne Tinorua-Tehuritaua

C’est une performance incroyable. Steeve Teihota’ata a remporté la 31ème édition du Te Aito ce samedi. Il a battu le champion en titre Kévin Céran-Jérusalemy.Avec un chronomètre de 2h19m et 36 secondes, Steeve Teihota’ata s’est imposé en open men. Un parcours qu’il a dominé du début à la fin. Six années séparent cette victoire de la dernière remportée par Steeve Teihota’ata en 2012. Il a déclaré : "Cela fait presque plus de 10 ans que je n’ai pas gagné cette course. Ces derniers temps, je suis arrivé 2ème et 3ème, plusieurs années. Je me suis dit qu’il ne fallait plus trop jouer, il fallait revenir au haut-niveau."Le tenant du titre Kévin Céran-Jérusalémy est arrivé deuxième. Il a indiqué : "J’étais quand même à fond. J’ai essayé de jouer tactiquement mais Steeve avait les ressources qu’il fallait pour pousser, pour reprendre de l’avance."La surprise cette année est venu de Manutea Million. Le sportif est monté sur la 3ème marche du podium avec seulement quelques secondes d’écarts sur ses adversaires. Il s’est réjoui : "Je suis content de ma performance aujourd’hui, je voulais au moins faire un podium aujourd’hui. Je suis content… "Une journée marqué aussi par la lutte acharnée entre Marguerite Temaiana et la Néo-zélandaise Mariana Hodgers qui termine 2ème chez les femmes.Teva Lecalvic s’adjuge quant à lui sa toute première victoire chez les vétérans hommes. Prochain rendez-vous, au Super Aito qui se tiendra les 24 et 25 août 2018.