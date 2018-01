Statut des Marquises : vers quelle évolution ?

Lundi soir, à Hiva Oa, Annick Girardin rencontrait les maires du Sud des Marquises pour écouter leurs requêtes.

Dès mardi matin, la ministre des Outre-mer se déclarait favorable à la "différenciation" des territoires : "La différenciation, c’est le mot clé pour le nouveau contrat entre l’Etat et les collectivités. C’est ce qu’a souhaité le président de la République pour l’ensemble des collectivités françaises. Ici, on a un statut particulier, on a un gouvernement. Et c’est en tenant compte du statut de cette collectivité, qu’il faut que l’Etat puisse donner un nouveau cadre pour permettre aux communes, avec le Pays, d’établir un contrat de compétences, qui peut être expérimental et sur la durée. Je crois que c’est important de revoir ce cadre. Aujourd’hui, c’est une hypocrisie. Les EPCI (Etablissements publics communaux ou intercommunaux) ont des compétences dont ils ne peuvent pas disposer car elles sont aussi celles du territoire. On a à revoir ce partenariat et l’Etat a le devoir de le permettre".



Mais que réclament vraiment les hakaiki Marquisiens? Une pleine autonomie? Un statut intermédiaire entre la commune et le Pays?

"Je pense qu’on est arrivés à une fin de cycle au niveau politique", explique Félix Barsinas, président de la communauté de communes. "Nous sommes tous des élus matures pour prendre des décisions responsables pour notre archipel. Nous sommes conscients qu’aujourd’hui, les vallées se dépeuplent, les écoles se ferment… Je pense qu’en développant des projets avec la communauté de communes, ça nous permettra de faire revenir les jeunes, et donc de maintenir les écoles…"



Joseph Kaiha, maire de Ua Pou, va plus loin : "On a l'impression que les autorités de Papeete ne veulent pas prendre des décisions pour l'archipel des Marquises. Nous voulons passer de cap, celui d'être un archipel prêt à prendre son destin en main".