Startup cup : une compétition pour les entrepreneurs de Polynésie

Avis Pacificar, la CCISM, EDT Engie, OCI Banque Socredo et l’OPT ont présenté ce mercredi la première coupe de l'entrepreneuriat innovant : Startup cup Polynésie.A Tahiti mais aussi dans les îles des ateliers seront organisés de mai à juin pour permettre à de futurs entrepreneurs de construire leur équipe, créer des concepts innovants et leur donner envie de monter leur startup1 projet sera sélectionné dans chaque commune : Papeete, Pirae, Faa'a, Punaauia, Moorea, Raiatea, Bora Bora, et aux Marquises.La finale de cette coupe se déroulera à Papeete en juillet. Les sélectionnés présentent leur solution devant un jury de partenaires et le public.A la clef :- Une dotation financière de 500 000 Fcfp pour “prix du jury” et 150 000 Fcfp pour “prix du public”- Un accompagnement de 1 an par l’incubateur PRISM de la CCISM pour le “prix du jury”- Une visibilité accrue des lauréats à travers nos partenaires écosystème et une communication dédiéePour les organisateurs, le but de ce concours est avant tout de soutenir l'innovation en Polynésie en apportant une aide décisive aux start-ups et aux porteurs de projet les plus prometteurs."La Startup cup Polynésie s'inspire de la Social Cup, première coupe de France de l’entrepreneuriat social. Depuis 2014, ce sont 4 lauréats qui ont été récompensés et accompagnés par MakeSense.