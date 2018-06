Startup cup : un projet culturel décroche le prix du public

Rédaction web

De mai à juin, des ateliers ont été organisés à Tahiti et dans les îles pour faire émerger des idées, des concepts innovants, des équipes et l'envie d'entreprendre. 125 personnes ont participé à ces rencontres menées par l’équipe de l’incubateur PRISM de la CCISM.Un projet a été sélectionné dans chaque zone. Mardi soir, les 8 lauréats étaient réunis pour la finale :- Fare Eco Kit pour la Côte Est de Tahiti : rendre le projet d’habitat simple d’exécution, ludique, économique et modulable- Green Go pour la Côte Ouest de Tahiti : impliquer la population polynésienne sur leur impact environnemental au travers d’expériences ludiques- Havai’i Access pour les Îles Sous le Vent : donner le déclic pour se former aux métiers de savoirs oubliés et transmettre les savoirs ancestraux- Markidz Camp pour les Marquises : rendre accessible des divertissements traditionnels et modernes aux jeunes Marquisiens- Pour Moorea : un projet mettant en relation le savoir-faire traditionnel des costumiers avec le monde entier- Mana Matie pour Papeete : engager et motiver les professionnels dans la réduction de la consommation de l’énergie- Tahiti Activities pour la Presqu’île : faciliter l’organisation d’activités ludiques, sportives, culturelles et artistiques pour les enfants de Polynésie- Le Mana de la Coco pour les Tuamotu-Gambier : transformer et valoriser la coco sous toutes ses formes pour ne plus rien gâcherLes porteurs des 8 projets retenus ont eu chacun 3 minutes de présentation et 3 minutes de questions / réponses devant le jury.C'est finalement le projet de Moorea qui a remporté le Prix du Jury, une dotation financière de 500 000 Fcfp et un an d'accompagnement à l'incubateur Prism.C'est l'aspect international du projet qui a plu aux membres du jury.Les autres récompensés :Fare Eco Kit a remporté le Prix du Public Polynesie PremièreMana Matie a remporté le Prix EDT ENGIE Efficacité ÉnergétiqueAvis Tahiti OCI Banque Socredo EDT Engie OPT.PF CCISM