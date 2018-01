Stars sous hypnose : croyez à l'incroyable avec Arthur et Messmer !

Crédit photo : Gilles Gustine / TF1



Pendant plus de deux heures, vous allez découvrir des stars telles que vous ne les avez jamais vues ! Dans des situations exceptionnelles, ces « Stars sous hypnose » vont vivre des aventures aussi drôles qu'incroyables, des expériences uniques, des fous rires mais aussi de l'émotion. Karine Kerri, Issa Doumbia, Christine Bravo, Cartman, Elsa Esnoult, Sebastien Roch, Alexandra Rosenfeld, Anaïs Delva, Gérémy Credeville et Delphine Chanéac ont accepté de se prêter au jeu.



Issa Doumbia, complètement sous l’emprise de Messmer, va vivre le pire moment de sa vie dans un hôtel hanté en présence du vampire Dracula ! Jusqu’où va-t-il supporter l’expérience ? Karine Ferri, toujours très réceptive, se réveillera en direct sur le plateau du JT de TF1 pour être interviewée par Jacques Legros à l'occasion de la sortie d'un livre qu'elle n'a jamais écrit et dans lequel elle fait des révélations fracassantes sur le show business. Mais également pour la sortie d'un album de Noël oriental qu'elle n'a jamais enregistré... Cartman, après un saut en parachute, se retrouve accroché à un arbre avec une tribu cannibale qui prépare son dîner et le guette… Comment va-t-il s’enfuir de ce cauchemar ? Elsa Esnoult, comédienne dans la série culte « Les Mystères de l’Amour », piégent les autres comédiens en acceptant de se faire hypnotiser lors du tournage d'un épisode...



En plateau, nos invités se prêteront à des situations inattendues :

Florentin, du groupe Arcadian, ne reconnaîtra plus les propres membres de son groupe avant de tenter un live totalement sous hypnose. Christine Bravo sera atteinte d'amnésie. Karine Ferri prendra Issa Doumbia pour le Président de la République…



L'hypnoquizz, un jeu où nos invités devront tenter de répondre à des questions extrêmement simple, mais sous hypnose… Fous rires garantis ! La bonne humeur, le rire et l’absurde seront au rendez- vous dans ce nouveau numéro de « Stars Sous Hypnose ».