Stars sous hypnose, avec Iris Mittenare, Miss Univers 2017 !

Crédit photo : Frédéric Berthet / TF1



Pendant plus de deux heures, vous allez découvrir des stars telles que vous ne les avez jamais vues : Iris Mittenare, Alex Ramirez, Bertrand Chameroy, Anaïs Delva, Antonia de Rendinger, Cyril Féraud et Laurie Cholewa. Dans des situations exceptionnelles et mémorables, ces Stars sous hypnose vont vivre des aventures aussi drôles qu'incroyables et des expériences uniques ! Arthur et Messmer, le fascinateur vont réserver de nombreuses surprises aux invités qui ont accepté de se prêter au jeu. Tous vont se confronter à des événements invraisemblables à la fois étonnants et insolites ! La bonne humeur et le rire seront au rendez-vous dans ces nouveaux numéros de Stars sous hypnose. Quelles seront les réactions des Stars sous hypnose ? Comment vont-elles appréhender les nouveaux défis de Messmer ? Une fois de plus, vous allez croire à l'incroyable avec Arthur et Messmer, le fascinateur !