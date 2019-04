Stand up paddle : "il faut faire des sacrifices" confie Titouan Puyo

Vous êtes toujours la tête de fil de l’équipe de France de stand up paddle (SUP) ?

"Oui, j'étais capitaine encore l'année dernière pour le mondial en Chine. Cette année, on n'a pas encore eu les dates pour ce mondial donc on ne sait pas trop. On a tout à refaire tous les ans : les épreuves de sélection, le championnat de France..."



Quels sont vos objectifs futurs à l'international ?

"Je prends course après course. Là, je m'étais focalisé sur Tahiti pour ce début d'année. Mais maintenant, dans trois semaines, on a la Carolina Cup en Caroline du Nord. Je dis 'on', car il y a des Tahitiens qui vont venir, dont Keoni Sulpice, Enzo Bennett... Tout le gratin que vous avez ici. C'est la prochaine grosse course du calendrier, et après on enchaîne sur le tour européen pendant tout le printemps européen."



Est-ce qu’on peut vivre du stand up paddle de compétition aujourd’hui ?

"Je remercie mes sponsors pour me permettre de faire ça. On va dire qu'on adapte son mode de vie, il faut faire des sacrifices. Il faut faire des choix dans la vie, je pense, pour pouvoir vraiment vivre du stand up paddle."



Rédaction web avec Davidson Bennett et Brandy Tevero

