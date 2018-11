Stan Lee, la légende de la bande dessinée américaine, meurt à 95 ans

Stan Lee est mort lundi matin dans un hôpital de Los Angeles selon TMZ et le Hollywood Reporter. "Mon père aimait tous ses fans", a déclaré sa fille J.C. à TMZ.Dans les années 60, avec Marvel, il a révolutionné le "comic-book", la bande-dessinée américaine, et par répercussion la culture populaire mondiale.Ses personnages, de Iron Man à Black Panther, sont devenus les figures de proues de l'industrie cinématographique américaine et ont fait rêver plusieurs générations de fans.Ce New-Yorkais, fils d'immigrés roumains, a commencé à travailler pour Timely Comics, l'ancêtre de Marvel, en 1939.Il a su donner au genre super-héroïque un nouveau souffle, en créant des personnages dont les pouvoirs étaient contrebalancés par un humanisme poignant, assurant leur popularité auprès d'un public capable de s'identifier.Connu pour ses lunettes de soleil et son pull vert, il s'était assuré une popularité sans faille auprès des fans de bande dessinée et de "pop culture".Le grand public le reconnaissait grâce à ses apparitions dans les films Marvel.

AFP