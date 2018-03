Speed dating touristique à Paris pour la Polynésie

Reportage : Eric Dupuy

La destination Tahiti a enregistré une hausse de fréquentation en 2017 de près de 7% dans la catégorie "touristes français" ! Mais le GIE Tourisme ne veut pas s’arrêter là à ces bons chiffres : le workshop permet de se rencontrer, d'échanger...Laurence, chef de produits chez Austral Lagons est une habituée : c’est sa 8e participation à cet événement : "ça permet de se rencontrer, de voir, de pouvoir parler de chiffres, de l'évolution de l'année, de différentes opérations qu'on peut monter en cours d'année..."En face, l’objectif de Maurice, commerciale chez Room 701, c’est de figurer en bonne place dans la nouvelle brochure de Laurence… Alors pour la convaincre, elle propose un produit d’appel pour l’anniversaire de son établissement : "Pour inciter un peu à la vente pour ces 20 ans, nous avons monté un package de minimum 5 nuits, nous avons 40% de réduction. C'est vraiment une très très belle offre pour la basse saison."C’est la 16e édition de ce rendez-vous très attendue des acteurs du secteur. Un secteur qui se porte d’ailleurs de mieux en mieux après la crise des années 2000. "Il y a deux ans on avait environ une trentaine de tour opérateurs, agents de voyage. Cette année on en a 48 qui viennent. Quand on dit que la destination a le vent en poupe, c'est vraiment qu'on a de plus en plus de vendeurs aussi", explique Gina Bunton, directrice des Opérations Internationales au GIE Tourisme.Le petit nouveau cette année, c’est la compagnie aérienne French Bee, qui attire les curieux… Ce rendez-vous, c’est l’occasion de se faire connaître dans un monde où tout le monde se connaît : "A partir du mois de mai on va opérer jusqu'à 3 rotations par semaine et on est lancés sur la durée. On arrive à Tahiti et on est là pour y rester", assure Lucas Radondy, chargé de communication chez French Bee.Mais cela reste encore hypothétique… Rendez-vous dans deux ans pour faire un nouveau bilan du marché touristique polynésien, à Paris !