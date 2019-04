Spectacle du centre de Danse Vanessa Roche : Histoire de Princesses

Le Centre de danse Vanessa Roche vous invite à suivre dans cette « Histoire de Princesses » féérique, les prestations de ses 300 élèves de tous niveaux que ce soit en Eveil, Initiation, Jazz, Hip-Hop, Classique ou encore Claquettes, en emboîtant le pas à Blanche-Neige, Jasmine, Mulan et leurs amies.



Quand les princesses de notre enfance font face à la Maléfique Reine qui ne peut s'empêcher d'interroger son miroir… son beau miroir…et à travers lequel elle ne cherche que la preuve de sa beauté extérieure ! Venez admirer et apprécier ce spectacle enchanteur les 3 et 4 mai 2019 au grand théâtre de la Maison de la Culture, Te Fare Tauhiti Nui à 19h30.



L'HISTOIRE DU SPECTACLE :



Un spectacle de danse accompagné par notre Vaitiare CHARGUERAUD (la méchante reine). Elle nous fera découvrir les personnalités de nos princesses, virevoltant d'un pas de danse à un autre, exécutant leurs grands jetés, locking, arabesques, shim sham et autres pas propres à chaque discipline.



La méchante reine les accompagnera en nous envoûtant en chanson par sa voix si pure. Mais ne vous fiez pas aux apparences … la force de caractère de nos princesses fera prendre conscience à notre reine que la beauté et le pouvoir ne passent pas uniquement par la beauté extérieure et la méchanceté.