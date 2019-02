Soupe de tofu

Pour 2 personnes



Ingrédients :



1 tofu ferme

1 piment rouge

Quelques feuilles de wonton

1 carotte

Oignons verts

Ail

Oignon

Sauce nuoc mam

Huile de sésame

Sauce soja

Eau

Sel, poivre



Préparation :



Taillez tous les ingrédients en morceaux de taille moyenne.

Dans une casserole, faites revenir l’ail, les oignons, les carottes dans l’huile de sésame. Ajoutez de l’eau à mi hauteur et faites cuire quelques minutes.

Ajoutez ensuite le tofu, les feuilles de wonton et les oignons verts, la sauce soja, le nuoc mam et laissez cuire encore avec de l’eau.

Servez chauds avec le piment fraîchement coupé.