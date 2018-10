Soirée spéciale référendum en Nouvelle Calédonie

Dimanche 4 novembre, ( samedi 3 en Polynésie française ), les Calédoniens seront appelés à un référendum d’autodétermination. En partenariat avec la chaîne Calédonia, TNTV met en place un dispositif exceptionnel pour couvrir l’événement :

• La soirée électorale en direct : samedi 3 novembre à 20h30

• Un suivi éditorial dans les journaux télévisés de 18h00 et 18h30 et sur tntv.pf : du 29 octobre au 3 novembre.



Le référendum 2018

Le 4 novembre, trente ans après les événements tragiques qui ont endeuillé le Caillou, les électeurs calédoniens devront répondre à la question suivante : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? ». Souhaiteront-ils accéder à leur pleine souveraineté, et déclarer leur indépendance ? Ou au contraire rester au sein de la République française ? Les sondages donnent une large avance aux loyalistes (l’équivalent de nos autonomistes). Mais le choix des Calédoniens sera connu au soir du 4 novembre.



TNTV se mobilise

Dès le 29 octobre, deux envoyés spéciaux de la rédaction de Tahiti Nui Télévision vous informeront depuis Nouméa et Koné. Mike Leyral et Brandy Tevero tourneront des reportages en amont du référendum, pour en décrypter les enjeux, avec les habitants sur place, dans le Ve’a à 18h00, le Journal à 18h30 et sur www.tntv.pf.



Soirée spéciale référendum

Le 3 novembre à partir de 20h30 en Polynésie (le 4 à partir de 17h30 en Nouvelle-Calédonie), découvrez en direct les résultats et les premières réactions, dans la soirée spéciale de la chaîne Calédonia, partenaire de TNTV. Le site web de chaîne publiera les résultats dès qu’ils sont divulgués, et les journaux du lendemain vous proposeront une synthèse de ce référendum.