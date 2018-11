Soirée spéciale "Stars sous hypnose" sur TNTV !

Pendant plus de deux heures, vous allez découvrir des stars telles que vous ne les avez jamais vues : Elodie Gossuin, Jeanfi Janssens, Geremy Credeville, Florent Peyre, Baptiste Giabiconi, Géraldine Lapalus, Moundir et Evelyne Thomas ! Dans des situations exceptionnelles et mémorables, ces « Stars sous hypnose » vont vivre des aventures aussi drôles qu'incroyables et des expériences uniques : Giabiconi en nouveau Bachelor, Jeanfi Janssens en pilote d’avion ou Moundir en animateur pour enfants. La bonne humeur et le rire seront au rendez-vous dans ce nouveau numéro de Stars sous hypnose. Quelles seront les réactions des Stars sous hypnose ? Comment vont-elles appréhender les nouveaux défis de Messmer ? Une fois de plus, vous allez croire à l'incroyable avec Arthur et Messmer, le fascinateur !