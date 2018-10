PROGRAMME TV

Soirée hommage à Pouvanaa a Oopa

100% FENUA - Jeudi 25 octobre, la Cour de Cassation rendra sa décision sur la révision du procès de Pouvanaa a Oopa et nous saurons enfin si le Metua est réhabilité. A partir de 19h40, TNTV propose une soirée hommage avec la diffusion du film « L’élu du peuple, Pouvanaa, Te Metua » et des interviews de Marie-Hélène Villierme, réalisatrice du documentaire, et de Sandro Stephenson, arrière-petit-fils de Pouvanaa a Oopa.