Soirée électorale : entre innovation et proximité

Lors de cette soirée, pour la première fois sur le fenua, et grâce au partenariat Adéquation – TNTV, la chaîne sera en mesure de proposer les estimations les plus réalistes de ce 1er tour, moins d’une heure après la fermeture du dernier bureau de vote.



18 heures : la soirée électorale en direct TV & WEB



18h00 - vos journaux grands formats

Dès 18h00, retrouvez vos journaux grands formats en tahitien (25 minutes) puis en français (30 minutes), essentiellement consacrés au 1er tour des élections.



19h00 – édition spéciale élections territoriales 2018

Pour cette édition spéciale et depuis le nouveau plateau de TNTV, Tiare-Nui Pahuiri-Philippon et Mike Leyral vous feront vivre l’élection de l’intérieur, grâce aux journalistes de la rédaction dépêchés dans les principales communes de Tahiti et des îles. Autour de Tiare-Nui et Mike, des invités commenteront le déroulé de cette première journée d’élection (l’ambiance dans les bureaux de vote, taux de participation).Tiare-Nui et Mike Leyral accueilleront leurs invités, candidats, portes paroles et soutiens pour débattre, analyser les résultats et décrypter tous les enjeux de ce 1er tour. Les envoyés spéciaux de TNTV feront vivre l’ambiance et les coulisses de ce 1er tour de scrutin et interviendront en duplex depuis les QG des principaux candidats et de plusieurs communes clés. Les analyses et décryptages se poursuivront tout au long de la nuit. Grande nouveauté sur TNTV, dès 20h30, découvrez la première estimation des résultats ainsi qu’un premier état du rapport des forces politiques. Y-aura-t-il un second tour ? Quelles seront les listes qualifiées ? Quelles pourraient être les alliances ? Réponse le 22 avril dès 20h00 sur TNTV.La rédaction web de TNTV se mobilise également : articles, décryptage, résultats, images et vidéos des temps forts de la journée seront publiés sur la page dédiée de notre site internet et notre page Facebook , tout comme la soirée électorale qui y sera diffusé en direct. A partir de 20h, les résultats du 1er tour de toutes les communes seront également disponibles en temps réel sur le site et l'application TNTV.