Six tonnes de déchets récoltés à Tipaerui

Rédaction web avec Laure Philiber et Mata Ihorai.

Nettoyer la vallée de Tipaerui : c’est ce qu’a entrepris, ce samedi matin, une soixantaine de bénévoles. C’est la première fois que pareille opération est organisée dans cette zone industrielle de Papeete.Et on la doit aux salariés de Plastiserd, l’une des entreprises implantées dans la vallée. Ensemble, avec les riverains, les mormons, et l’aide de la mairie : ils ont débarrassé Tipaerui de près de 6 tonnes de déchets.David Johnston, employé de Plastiserd est à l'origine de l'opération. Par cette action, il voulait sensibiliser les riverains sur la propreté de la vallée et le tri des déchets. "Pour moi il est important de nettoyer devant chez nous et les gens ont été sensibles à cela. Quand on voit tout ce qu'il y a ramasser, c'est décevant, mais cela va prendre du temps pour sensibiliser les gens."Electroménager, mobilier, télévision, literie, s’entassent sur ce terrain de basket de Tipaerui. C’est ici, à côté des ateliers relais, qu’affluent, depuis le début de la matinée, des centaines de kilos de déchets. Des déchets bien souvent volumineux que les familles des quartiers n’ont pas les moyens de déplacer jusqu’à Motu Uta, faute de véhicules. Du coup, à l'annonce de l'opération, les riverains ont sorti tout ce qu'ils avaient amassés chez eux comme matériel usagé et les ont déposés dehors.Feiura Tepehu, est une riveraine du quartier Puanea à Tipaerui et pour elle, si certains ramassent leurs déchets, d'autres non. "L'opération de ce matin est parfaite pour aider ceux qui ont des déchets encombrants dans leur jardins et qui n'ont pas les moyens de les emmener à la décharge. Certains ont joué le jeu, alors que d'autres non."Oterepa Teato, est l'un des bénévoles qui ont participé à l'opération nettoyage. Pour lui, c'est un acte important. "Cela nous concerne tous. Ce sont nos déchets et il faut les trier". Pour le jeune homme, on consomme plus que ce que l'on a vraiment besoin. "C'est dommage, maintenant on ne répare plus les objets. On les jette, alors que l'on pourrait leur donner une seconde vie." Les bénévoles espèrent reconduire l’opération chaque année.