Six écoles de Moorea labellisées "école en santé"

Communiqué

Le bilan de l'expérimentation "école en santé" est plutôt positif. L’évaluation du projet effectuée au mois de juin pour l’année scolaire 2018-2019 à Moorea montre que sur 9 écoles sensibilisées au projet, 9 ont fait acte de candidature, 6 ont été labellisées "école en santé", et 1250 enfants ont bénéficié de ce dispositif.Trois écoles sont en préparation et ont sollicité leur évaluation par le jury pour la rentrée 2019-2020. Cette évaluation a permis de confirmer que les apports de compétences aux enfants rentraient bien dans le cadre des programmes scolaires, que cette approche permettait aux enseignants d’utiliser des exemples d’application pratiques très pertinents intéressant les enfants, et que la mise en œuvre de l’expérience était simple.Par ailleurs, l’ensemble des partenaires ont constaté une évolution positive du dynamisme de la communauté locale autour des écoles. Le dispositif de financement par le fonds de prévention reste à améliorer car restant complexe et peu réactif.Ce programme expérimental, après validation de son évaluation par les deux ministères concernés de l'Education et de la Santé, a vocation à devenir l’unique dispositif standardisé de promotion de santé dans l’ensemble des écoles primaires et des centres des jeunes adolescents (CJA) de Polynésie française.La prévalence des maladies non transmissibles comme l’obésité et le diabète dans toute la population ainsi que les problèmes d’addiction et d’infections sexuellement transmises chez les jeunes imposent des réponses efficaces et durables. Pour cela, l’objectif du ministère de la Santé est d’agir très en amont sur l’apprentissage par les enfants de comportements sains. En effet, les études récentes en santé publique montrent qu’il est plus efficace d’apporter aux enfants des compétences personnelles et psycho-sociales afin qu’ils puissent prendre eux-mêmes en autonomie les décisions pour leur bonne santé.Afin de répondre à ce défi, le ministère de la Santé et le ministère de l’Education ont décidé en août 2018, à travers une convention signée avec la commune de Moorea-Maiao et l’association les petits princes d’Aimeho, de mettre en place une expérience pilote mettant en œuvre les principes de l’OMS (organisation mondiale de la santé) de l’école en santé.Cette expérience consiste à offrir un label "école en santé" ainsi qu’un prix permettant de financer des actions pour la santé des élèves, aux écoles volontaires mettant en place 10 actions de santé et un comité de santé de l’école incluant les représentants de la population du quartier.Ces actions, au-delà des principes de bonne santé alimentaire et physique connus de tous, mettent l’accent sur la bonne santé mentale et sociale des élèves à travers des actions citoyennes en faveur de l’environnement et des actions d’insertion culturelle. Ce label est remis en jeu chaque année. Le fonds de prévention sanitaire et social de la Polynésie française participe à cette action en finançant les prix des écoles labellisées.