Six ans après le départ des élèves : l'école Apatea se reconstruit

Elle n'ouvrira pas ses portes à la rentrée 2019, comme prévu, mais elle devrait pouvoir à nouveau accueillir des élèves en décembre 2019 : l'école Apatea se reconstruit.



Le projet, initié il y a 14 ans, a nécessité une mobilisation collective et un travail d’ingénierie minutieux et complet, avec notamment la prise en compte des prescriptions inscrites dans le projet de plan de prévention des risques naturels.



La future école occupera une surface de plus de 2 000m2. Elle se décomposera en 13 classes, un bâtiment administratif, une bibliothèque – multimédia, un réfectoire et un préau.



Ce projet, d’un coût total de 457 211 926 F CFP, fait l’objet d’un financement au titre du Fond Intercommunal de Péréquation (434 351 330 F CFP) et de la commune.



Rédaction web avec communiqué