Signature d’un pacte pour l’accompagnement scolaire des élèves

D'après communiqué

Objectif de ce pacte : coordonner les actions et renforcer les échanges entre les équipes éducatives, les accompagnateurs et les parents d’élèves.700 enfants des écoles primaires et collèges situés dans les neuf communes qui relèvent du contrat de ville bénéficient du Pacte. D’autres écoles pourraient en bénéficier à l’avenir.La force de ce dispositif repose également sur la formation des personnels encadrant les enfants qui est assurée par des associations spécialisées et contribue à la qualité de l'accueil dans les structures collectives (Ari Heiva Rau-Francas ; Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active, Fédération des Oeuvres Laïques-Ligue de l’Enseignement; Coordination pour Promouvoir les Compétences et le Volontariat ; Fédération des Associations de Parents d’Elèves de l’Enseignement public).Le Pacte est aujourd’hui disponible en versions française et reo Tahiti et sera diffusé largement sur tout le territoire.