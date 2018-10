"Si les familles ne s'intéressent pas aux langues polynésiennes, elles sont appelées à mourir"

Rédaction web avec Sophie Guébel et Esther Parau Cordette

L'objectif de ce colloque est de mutualiser des moyens entre chercheurs du Pacifique. Suzy Bearuné, maître de conférences à l'université de la Nouvelle-Calédonie est linguiste spécialisée en langues océaniennes. Elle voit un grand intérêt à en débattre aux côtés de chercheurs Polynésiens : "Cet événement est très important car il nous permet à nous, chercheurs du Pacifique et de l'Océanie, de partager nos idées, d'échanger, et de confronter nos idées. (...) Je profite de ces rencontres pour explorer des terrains qui sont nouveaux pour moi. (...) J'e m"attends à avoir des perspectives de réponses à mes questionnements".Et que ce soit la transmission de langue kanak ou des langues polynésiennes, la problématique reste dans le fond la même selon elle : "le français prend de plus en plus de place chez les jeunes de moins de 30 ans. D'une manière générale, il faut s'inquiéter. (...) Dans 100 ans, il y aura un changement radical de la façon de parler (...) Le plus gros travail, ce sont les parents de le faire. Il faut qu'ils parlent à leurs enfants et leur transmettent les langues".