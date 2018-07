Sept titres professionnels polynésiens reconnus par l'Etat

Un arrêté du 6 juillet est venu ajouter 7 titres professionnels à la liste des formations continue reconnues par l'Etat. Cette liste comprend désormais trente six formations dans des domaines variés tels que le bâtiment, l'industrie, le secteur primaire et les services.



Il s’agit des titres de carreleur (NIV V), couturier d’ameublement (NIV V), maçon (NIV V), soudeur (NIV V), technicien d’équipement en électricité (NIV IV), technicien supérieur de support informatique (NIV IV) et manager d’univers marchand (NIV III).



Les titres sont préparés et dispensés par le Centre de formation professionnelle des adultes. Deuis 2013, ils permettent aux adultes qui s'engagent dans ces formations de s’orienter vers un nouveau parcours professionnel ou de développer un niveau de compétence supplémentaire. Ces formations dispensées par le CFPA, c'est 75% de pratique auquel s’ajoutent 25% de théorie.



De septembre 2013 à décembre 2017, le CFPA a décerné 1054 titres professionnels. Les 172 personnes qui ont échoué aux examens ou n'ont obtenu que des résultats partiels ont cinq ans pour repasser le certificat de compétence professionnelle pour lequel ils se sont sont engagés dans la formation.