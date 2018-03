Sept listes déposées, 57 représentants, un président

Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Le jeune mormon Tevai Haumani, qui voulait valoriser la jeunesse et l’esprit d’entreprise, l'a appris à ses dépens en arrivant hors délai ce lundi matin. Il va tenter des recours, qui ont peu de chances d'aboutir. Même sort pour Corinne Atger, et pour Maire Flohr. Une quatrième personne, Jérémy Belese, a même souhaité déposer une liste d'une dizaine de personnes, alors qu'il en faut 73, avant de tenter de s'inscrire comme colistier chez les autres. Pour tous ceux-là, la course aux Territoriales est déjà terminée.



Longtemps bipolaire, le paysage politique local s’est diversifié avec l’instabilité et les schismes au Tahoeraa. Trois formations politiques peuvent espérer une majorité à l’assemblée, qui élira ensuite le président.



Sur le papier, le Tapura Huiraatira part avec plusieurs avantages : c’est le parti de la majorité sortante, il bénéficie d’une légère embellie économique et rassemble une bonne partie des maires et de leur électorat.



Mais le Tahoeraa Huiraatira a montré ce week-end qu’il faudrait compter avec lui. Malgré l’inéligibilité de Gaston Flosse, remplacé par Geffry Salmon, le parti orange a rassemblé près de 9 000 militants (selon les organisateurs) et insiste sur ses douze mesures populaires.



Le Tavini Huiraatira, lui, a moins rassemblé, mais veut faire campagne autrement, en organisant des débats ou en utilisant les réseaux sociaux. Face aux candidats autonomistes condamnés, il joue la carte de la probité.



D’autres candidats sont-ils en mesure de contester l’hégémonie des trois grands partis ? Pour eux, l’objectif est surtout de tenter une percée à l’assemblée.



Tauhiti Nena y croit. Plusieurs fois ministre dans les gouvernements d’Oscar Temaru, il a repris sa liberté en créant le parti Tau Hotu Rau. Il a le soutien de Hei-ura Les Verts de Jacky Bryant, et de Quito Braun Ortega.



Marcel Tuihani y croit aussi. Les deux hommes ont tenté une alliance, mais n’y sont pas parvenus. Le président sortant de l’assemblée a cheminé au côté de Gaston Flosse, avant de faire cavalier seul. Peu de têtes connues auprès de lui : il veut lancer de nouveaux visages en politique.



L’UPR, avec son candidat Jérôme Gasior, va tenter de susciter le débat au-delà des clivages politiques traditionnels, à l’image de son candidat à la Présidentielle, François Asselineau.



Heia Parau, enfin, est la seule femme tête de liste. Au côté du syndicaliste Vatea Heller, elle a déposé la sienne juste avant midi. Elle rassemble surtout des dissidents du Tavini et veut incarner, elle aussi, une manière différente de faire de la politique.