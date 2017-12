Recommandations



Sept cas confirmés de salmonellose ont été déclarés au bureau de veille sanitaire (BVS) entre le 20 novembre et le 3 décembre.Le bulletin publié aujourd'hui fait état de ces intoxications, dont deux épisode de Tiac (toxi-infection alimentaire collective).L'une de ces Tiac a eu lieu à Taravao.Fin novembre, la direction de la santé avait informé de cinq cas confirmés de salmonellose . Un homme de 65 ans était décédé mais les causes de sa mort reste "incertaine".- Hygiène : lavage des mains après être allé aux toilettes.- La consommation de plats préparés doit respecter les chaînes du chaud (maintenir à +65°C avant de les servir) et du froid(entre +0°C et +4°C).- Les volailles doivent être consommées bien cuites.- Les oeufs doivent être consommés de préférence bien cuits. Les préparations à base d’oeufs non cuits doivent êtreréalisées avec des oeufs dont la provenance est connue, le moins longtemps possible avant leur consommation etmaintenues à +4°C.