Semetua l'esprit des mamaia : documentaire hommage à Sem Manutahi

Crédit photo : Jonathan Bougard



Semetua, c’était Sem Manutahi, maître de cérémonie et personnage central de l’association « Tipaerui Valley ». Son rôle dans l'association était de trouver des légendes, et de mettre en place des activités traditionnelles ou des cérémonies, dans la haute vallée de Tipaerui. « Cette vallée elle a une âme, un esprit qu’on respecte toujours quand on vient. Disait-il. Elle est animée par l’esprit des Mamaia. Ces gens qu’on côtoyait rarement, qu’on craignait et qu’on respectait aussi, à l’époque de la royauté. Certains disent que c’étaient des guérisseurs, d’autres disent que c’étaient des voyants. ». Orateur à plusieurs reprises pour des troupes au Heiva dont Nuna’a e Hau en 2017, maître de cérémonie pour l’association, Semetua a fait résonner sa voix à de nombreuses reprises, pour raconter des histoires, protéger une vallée ou tout simplement défendre ses convictions. « Semetua l’esprit des mamaia », portrait d’une personnalité charismatique de la culture polynésienne.

Documentaire réalisé par

Jonathan Bougard