Séismes en Nouvelle-Calédonie : des évacuations mais pas de dégâts

L'alerte a été levée à 18H30 (heure locale) et aucun dégât, ni victime n'a été recensé, a indiqué la sécurité civile.Les autorités du Vanuatu voisin ont pour leur part souligné n'avoir aucune information sur d'éventuels dégâts, malgré le fait que le tremblement de terre initial ait été mesuré à une profondeur de 10 kilomètres seulement.L'épicentre de la secousse, à laquelle ont succédé au moins 10 fortes répliques, était situé à environ 170 kilomètres au sud-est des Iles Loyauté, à l'est de la Nouvelle-Calédonie.Le Centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique (PTWC) avait mis en garde contre des vagues pouvant aller jusqu'à trois mètres.Éric Backès, le directeur de la sécurité civile du territoire français, a déclaré que des vagues mesurant entre 1,50 et 2 mètres avaient été observées sur l'Ile des Pins et à Maré, dans les îles Loyauté, ainsi que des "mouvements anormaux de la mer".L'alerte au tsunami a concerné le littoral de la côte est de l'archipel, l'Ile des Pins et les îles Loyauté. Leurs populations, pour la plupart averties par des sirènes, avaient été évacuées vers des zones éloignées du bord de mer ou dans des lieux situés en hauteur de relief.