Séisme en Indonésie : fin des recherches à Palu, nouveau bilan de 2 073 morts

Le gouvernement envisage notamment de laisser en l'état Petobo et Balaroa, anéanties dans la catastrophe. Les survivants devraient décider s'ils veulent en faire des sépultures collectives, y ériger un monument ou les transformer en espaces verts. De nombreuses zones se sont enfoncées dans la terre comme aspirées, quand les secousses telluriques ont transformé le sol en sables mouvants, un processus connu sous le nom de liquéfaction.

À Balaroa, Muhammad Rasidi, 29 ans, commence à se résoudre à ce que trois membres de sa fratrie disparus ne soient jamais retrouvés. "Que pouvons-nous faire d'autre? Nous devons juste l'accepter", dit-il à l'AFP.Quelque 200 000 personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire à Palu et dans sa région, où manquent la nourriture et l'eau potable. Environ 80 000 déplacés s'abritent dans des logements de fortune près de leurs maisons détruites. L'ONU a annoncé le 5 octobre rechercher 50,5 millions de dollars pour un plan de secours immédiat élaboré avec les autorités indonésiennes. Des avions transportant de l'aide venue notamment des États-Unis, d'Australie, de l'Union européenne et des Philippines sont arrivés à Palu. Les difficultés logistiques ajoutées aux réticences initiales de Jakarta ont toutefois entravé l'arrivée de l'assistance à ses destinataires.