Séisme de magnitude 6,4 au large de la Nouvelle-Calédonie

Avec AFP

Des secousses ont été enregistrées à 00H28 GMT (vers 14 heures ce lundi heure de Polynésie française), 01H03 GMT et 01H14 GMT et 01H38 GMT à des magnitudes respectives de 6,3, 6,4, 5,8 et 5,4, a précisé l'USGS.Elles se sont produites à 10 km de profondeur dans une zone en plein océan Pacifique comprise entre 156 km et 170 km au sud-est de Tadine, principale ville de Maré, une des îles Loyauté.Les secousses n'ont pas été ressenties à Nouméa, à environ 300 km, a indiqué une correspondante de l'AFP en Nouvelle-Calédonie.Le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique n'a pas émis d'alerte.