Second degré : les nouvelles formations

Ce mercredi, le conseil des ministres a modifié la carte scolaire des enseignements du second degré pour l'année scolaire 2019-2020. Toutes ces mesures d'ouverture font suite à trois rentrées scolaires d'ouverture de formation post 3ème, mais aussi post baccalauréat (5 spécialités de BTS et une classe préparatoire aux grandes écoles).



> L’ouverture de la 2ème année des formations CPAP, CPMA, BTS :



- CETAD de Afareaitu, Certificat Polynésien d’Aptitude Professionnel CPAP « Polyvalent du bâtiment »

- CETAD de Paopao, Certificat Polynésien d’Aptitude Professionnel CPAP « Petite et Moyenne Hôtellerie » et Certificat Polynésien d’Aptitude Professionnel CPAP « Exploitation Polynésienne Horticole et Rurale

- CETAD de Rangiroa, Brevet des Métiers d’Art option « sculpture sur nacre »

- CETAD de Taiohae, Brevet des Métiers d’Art option « sculpture sur bois »

- LP Mahina, BTS « Maintenance de systèmes option systèmes fluidiques et énergétiques »



> L’ouverture de formations nouvelles et l'augmentation de capacités :



- LP Taiarapu nui, ouverture de la 1ère année CAP « réparation équipements et embarcation de plaisance »

- LP Taiarapu nui, ouverture de la 1ère année BAC PRO « maintenance des matérielles options parcs et jardins »

- Lycée Hôtelier de Tahiti, ouverture d'un groupe supplémentaire de 12 élèves ex-nihilo en 1ère baccalauréat professionnel "cuisine, commercialisation et service en restauration" plus particulièrement destiné aux élèves titulaires d'un CPAP PMH (Petite et moyenne hôtellerie en CETAD) des îles éloignées.

- L'augmentation de capacité du BTS Management Hôtellerie restauration pour la 3ème année consécutive au LHT.

- L’augmentation de capacité d’accueil en 4ème à la SEGPA du collège de Paopao et de Papara.