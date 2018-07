Scorpion (S3) : une nuit au musée

Episode n°5 Une nuit au musée

Assignés à une mission de nuit bénigne au musée d'histoire naturelle, les membres de Scorpion tombent sur des criminels infiltrés dans le bâtiment. Avant cela, Toby venait d'apprendre que Walter et Happy se sont mariés six ans plus tôt pour que ce dernier obtienne sa carte de résident américain.



Episode n°6 Chauve qui peut

Le jour d'Halloween, avant que Walter et Happy ne reçoivent une visite des services d'immigration, les membres de Scorpion partent en mission de spéléologie dans une grotte d'Arizona. Partis guérir des chauve-souris malades afin d'empêcher un dérèglement de l'écosystème, leur mission va prendre une autre tournure avec le sauvetage d'un couple de zoologistes