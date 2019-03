Schéma d’aménagement : les projets aux îles du Vent

Le domaine de Opunohu devrait faire l’objet de mesures de protection spécifiques, d’autant qu’un nombre conséquent d’espèces envahissantes classées comme "pestes" dans le Code de l’environnement ont déjà pu être identifiées et sont nuisibles à ces espèces endémiques.



Sous réserve de la mise à jour de l’inventaire de la direction de l’Environnement, les sites de conservation "prioritaire" et "haute" devront faire l’objet de mesures de protection appropriées à leur sensibilité, telles qu’une restriction totale d’accès ou des aménagements très légers, à préciser dans le règlement des plans généraux d’aménagement (PGA) : crêtes et vallons environnants les monts Tahiti, Orofero et Marau pour les premiers, monts Maharepa et Mouaputa à Moorea, Aorai, Fare Rau Ape, Fautaua, Fachoda et Atara à Tahiti pour les seconds.