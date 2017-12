Schéma d'aménagement général: 3 scénarios retenus

Rédaction web avec communiqué

Les scénarios retenus sont issus de la concertation réalisée en septembre dernier auprès de 600 personnes et des réunions organisées avec plusieurs groupes de travail tout au long de ce mois de décembre. Des groupes constitués de maires, de représentants à l'assemblée de Polynésie, de directeurs et chefs de service, de membres de cabinets ministériels, de délégataires de service public ainsi que de représentants des établissements publics, du Conseil Economique Social et Culturel, de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Métiers, de l'Université de la Polynésie, d'étudiants, d'architectes et d'autres représentants de la société civile.Pour le président Edouard Fritch, il est essentiel de construire la Polynésie de demain ensemble, il a donc a voulu associer à ce projet ceux qui participent au quotidien au développement du territoire. Il précise dans son discours que le SAGE "ne doit pas être le travail d'un groupe d'expert, ni celui d'un gouvernement en place" c'est pourquoi il souhaitait que les acteurs économiques et de la société civile participent aux travaux. Ces groupes ont travaillé sur 4 axes stratégiques afin de construire un scénario de référence qui réponde à certaines attentes. Il est ici question de société polynésienne unie, d'une croissance économique pérenne, d'éco-territoires durables et d'une gouvernance harmonieuse et performante.Après avoir pris connaissance des résultats de cette large concertation, le COPIL a proposé trois scénarios de développement. Le premier, "Un fenua ouvert au monde et rayonnant autour d'une île mer renouvelée et attractive" où tout est concentré sur Tahiti. Il sera question de restructurer le développement de la capitale actuelle en faisant en sorte que les autres îles ne soient pas délaissées. Le second, "un fenua harmonieux et unis dans sa diversité" mise sur la décentralisation avec une "capitale" par archipel pour développement plus harmonieux des cinq archipels. Le troisième scénario parle d'un "fenua rayonnant, moderne, innovant et uni". Dans ce cas de figure, il est question de déconcentration, les responsabilités seraient alors réparties dans des pôles ayant des fonctions spécifiques comme l'administration, la pêche, la perliculture ou encore le tourisme.Des scénarios qui devaient répondre à plusieurs questions:- Quel type de développement socioéconomique et quelle forme de territorialisation pour chacun de ces modèles ?- Quel niveau de population, quelle répartition et quels sont les besoins en logements dans les 5 archipels ?- Quelle "armature territoriale" en terme de population et d'activités ?- Quel type de liaisons interinsulaires ?- Comment évolue le climat et quelles sont les conséquences de ces changements sur les archipels ?Le Président Edouard Fritch a aussi appelé sa volonté de voir un schéma d’aménagement qui rétablisse l' équilibre dans le développement des archipels, en s’appuyant sur les spécificités et forces de chacun d’entre eux. Il dit aussi espérer que "les questions d'ouverture au monde, d'intégration de la Polynésie française dans son environnement régional, de son attractivité à l'international et de son adaptation au changement climatique, ont bien été prises en compte".Les trois scénarios seront à nouveau discutés dans les prochains mois lors de concertations avec la population dans chaque archipel.Les prochaines phases de l’élaboration du SAGE auront lieu à l’issue des élections des représentants à l’Assemblée de la Polynésie française afin que les débats puissent se faire en dehors des contraintes du calendrier électoral.