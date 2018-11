Scènes de famille pour Lucifer

Episode n°2 Nouveau corps pour une nouvelle vie

Quand la mère de Lucifer se présente sur la scène d'un crime horrible et prétend être innocente, Lucifer se méfie. Ne voulant pas la laisser seule, Lucifer lui octroie Maze comme babysitter ! Ce qui lui permet d'enquêter sur l'affaire avec Chloé.



Episode n°3 Le purificateur

Après la diffusion de deux vidéos de meurtres sur Internet, Lucifer et Chloé sont convaincus qu'ils font face à un tueur en série. Pendant ce temps, la mère de Lucifer revient dans la peau de Charlotte... Lucifer a encore du mal a gérer la présence de sa mère et à mettre des limites quant à son implication dans sa vie. Dan et Chloe essaient de leur côté d'organiser leur vie avec Trixie, vie qui est devenue plus complexe depuis que Dan a été rétrogradé. Ils doivent, par exemple, voir s'ils partiront en week-end camping avec leur fille, mais rien est moins sûr, d'autant Chloe n'est pas persuadée que ce soit une bonne idée de faire encore semblant