Scandal : qui a acheté Olivia Pope ?

Episode n°13 Plus de massacre

Olivia est sur le point d'être remise aux Iraniens, mais elle parvient à défaire le deal... Gus décide donc de rouvrir les enchères. Huck Finn pense pouvoir renchérir grâce aux informations dont il dispose. Dans le même temps, Fitz et Cyrus sont en désaccord sur la façon de gérer cette crise : Cyrus pense à l'éventualité de tuer Olivia afin d'empêcher la divulgation de secrets d'État... De son côté, Mellie explique à Fitz que le chantage d'Andrew Nichols compromet ses chances d'accéder à son tour à la Maison-Blanche dans le futur.



Episode n°14 Abus de pouvoir

Alors qu'à Washington le meurtre d'un Noir par un policier provoque un scandale national et pourrait déboucher sur des émeutes, Fitz doit désigner un nouveau Vice-Président. Mais le choix qu'il est sur le point de faire ne plaît pas à Mellie : il s'agit d'une dirigeante du Nouveau-Mexique qui a des ambitions affirmées pour l'élection présidentielle.