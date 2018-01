Scandal : qu'est-il arrivé à Olivia Pope ?

Crédit photo : ABC Studios



Episode n°9 Là où le soleil ne brille pas

Le commandant a toujours deux longueurs d'avance et tout l’entourage d'Olivia est en danger. Pendant ce temps, Cyrus est forcé de faire face aux conséquences de son comportement, et Huck et Quinn finissent par comprendre ce qu'Elizabeth North a prévu, mais ils est peut-être trop tard pour l'arrêter.



Episode n°10 Cours!

Jake n'a rien pu faire contre l'enlèvement d'Olivia par des hommes masqués. Celle-ci se réveille dans une prison délabrée, perdue et sans ressources, avec un compagnon de cellule nommé Ian Woods, qui lui assure se trouver ici depuis longtemps. Elle ne sait pas où elle se trouve... Comment s'en échapper ?