Scandal : la saison 5 arrive sur TNTV

Episode n°1 Lourde est la tête qui porte la couronne

Tandis qu’Olivia et Fitz profitent pleinement de leurs moments ensemble, Cyrus, Mellie et Huck, qui avaient apporté leur aide à Eli Pope, doivent maintenant faire face aux conséquences de cet acte. L’experte en relations publiques est de nouveau sollicitée quand elle doit s’assurer que la vie privée de la Reine de Nouvelle-Calédonie, en voyage aux Etats-Unis, ne quitte pas la sphère



Episode n°2 Affirmatif

L'équipe de Pope & associés prend en charge une nouvelle affaire, qui conduit Olivia hors de Washington et l'éloigne temporairement de Fitz. Le président, déterminé à faire la lumière sur les événements récents, qui ont pris une fâcheuse tournure, cherche un responsable. Abby reçoit des conseils inattendus...

