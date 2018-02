Scandal : l'agence B613 dans le collimateur

Episode n°19 La loi brandon

De retour à Washington, Rowan laisse 48 heures à Olivia pour qu'elle fasse en sorte que les poursuites contre B613 soient abandonnées. Elle refuse et s'occupe d'un cas plus urgent : l'assassinat de la femme du maire sortant de Washington, dont le seul témoin est le candidat adverse. La Vice-Présidente fait des siennes en tenant à connaître les tenants et aboutissants d'un projet de loi devant être voté rapidement



Episode n°20 Le blues de la première

Les personnes cherchant à mettre fin aux agissements de l'agence B613 sont contraints de prendre des mesures drastiques pour leur propre sécurité. Au même moment, Mellie est victime d'une vaste campagne de dénigrement, et Cyrus est alors obligé de prendre publiquement sa défense.





Série américaine créée par Shonda Rhimes

Avec Kerry Washington, Tony Goldwyn, Bellamy Young, Scott Foley, Jeff Perry, Dabry Stanchfiels, Guillermo Diaz, Katie Lowes, Joe Morton….