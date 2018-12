Scandal : crise relationnelle

Episode n°3 Paris en flammes

Olivia et Fitz doivent gérer la crise, maintenant que leur liaison a été révélée au pays tout entier. Les médias s'en mêlent et poursuivent le couple. Mellie fait appel à une vieille connaissance pour s'assurer d'obtenir ce qu'elle veut. De son côté, Abby cherche à prouver à Olivia qu'elle est toujours capable de travailler à la Maison Blanche...



Episode n°4 Messages subliminaux

Jake, qui souhaite ardemment obtenir des réponses, croise dans sa quête la route d'une personne qu'il pensait ne jamais revoir. Huck et Quinn recrutent un collaborateur familier pour tenter d'enrayer le scandale médiatique autour d'Olivia. De son côté, Fitz s'aperçoit que certains soutiens font défaut...



