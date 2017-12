Scandal : Olivia Pope est de retour avec la saison 4

Episode n°1 Randy, la rouquine, la foldingue et julia

Deux mois ont passé depuis l'exil volontaire d'Olivia et Jake. Ils reçoivent par courrier l'annonce de la mort d'Harrison Wright. Ils reviennent alors à Washington organiser les funérailles et découvrir à quel point les choses ont changé. Les anciens associés ont refait leur vie : Huck travaille dans une boutique d'objet cassés, Abby est désormais la nouvelle attaché de presse, Rosen hésite encore à faire tomber le B613, Fitz gère son nouveau mandat comme il le peut après la mort de son fils Jerry et Mellie semble dévastée par cette tragédie.



Episode n°2 L'état de l'union

Alors que Fitz s'apprête à prononcer son discours sur l'état de l'Union, Cyrus fait du chantage pour qu'Olivia s'occupe du couple Elliot, des icones du combat pour la régulation du port d'armes, mais leur relation est en crise. Quant à Mellie Grant, sa dépression et ses frasques font les gros titres de la presse.



Série américaine créée par Shonda Rhimes

Avec Kerry Washington, Tony Goldwyn, Bellamy Young, Scott Foley, Jeff Perry, Dabry Stanchfiels, Guillermo Diaz, Katie Lowes, Joe Morton….