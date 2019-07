Scamp the Tramp élu "chien le plus laid du monde"

Rédaction web

Parmi plus d'une quinzaine de chiens en compétition, le trophée est donc revenu à Scamp the Tramp ("le coquin petit clochard" en français) que l'on pourrait désormais renommer Scamp the Champ. Sa maîtresse, Yvonne Morones, a empoché 158 000 Fcfp (1 500 dollars) -et la même somme à donner à un refuge-, ainsi qu'un voyage à New York avec son chien pour une émission télévisée.Scamp avait été secouru en 2014 via le site en ligne d'adoption Pet Finder . "Il est peut-être laid, mais il compense par sa personnalité (...) Il le mérite pour tout ce qu’il fait pour les autres" a déclaré sa maîtresse. Elle a avoué être tombée sous le charme de ses "dreadlocks qui poussent sur son corps (...) Elles sont complètement naturelles. Je l’appelle mon petit rasta".