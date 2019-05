Saybie, 245 grammes à la naissance

Rédaction web avec le Figaro et France Info

Le bébé est né en décembre dernier, au début du sixième mois, à 23 semaines et trois jours de grossesse. Les médecins qui avaient procédé à la césarienne en raison de l’hypertension inquiétante de la mère avaient prévenu les parents qu’ils n’auraient sans doute pas plus d’une heure après la naissance pour faire leurs adieux au bébé. «Mais cette heure est devenue deux heures, qui sont devenues une journée, qui s’est transformée en semaine», raconte la maman de Saybie dans une vidéo diffusée par la maternité californienne.«Saybie n’a connu aucun des problèmes généralement associés aux très grands prématurés, comme des hémorragies cérébrales ou des problèmes pulmonaires ou cardiaques», relève l’hôpital de San Diego dans son communiqué. Elle est aujourd’hui sortie de la maternité, se porte bien et pèse environ 2,3 kg. «C’est une histoire extraordinaire», conclut le PDeruelle.L'enfant est rentrée chez elle mi-mai, après cinq mois passés aux soins intensifs. La maman de la petite fille va commémorer chaque année la date de sa sortie de l'hôpital. "Je me sens bénie. C'est le plus petit bébé au monde et c'est le mien", dit-elle.