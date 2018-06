Sauvetage d'un catamaran et de ses passagers

Rédaction web avec communiqué

Dès 23h40, le skipper, ne pouvant plus faire face avec les moyens du bord à cette situation critique, a demandé assistance au JRCC en précisant avoir préparé l'équipage à un éventuel abandon du navire.Le JRCC a immédiatement engagé le Gardian de la marine nationale pour survoler la zone, le navire à passagers Te Ata O Hiva de la flottille administrative de la Polynésie française basé à Hiva Oa, pour faire route vers le voiler en détresse et la station de sauvetage de la FEPSM de Hiva Oa pour diffusion des appels à la radio VHF pour alerter tous navires sur zone.Tout ces moyens mis en œuvre, ont permis d'éviter le naufrage du voilier et d'assurer la sécurité de ses passagers. Celui-ci fait actuellement route vers Ua Pou, avec son équipage sain et sauf et sous escorte du navire de la Polynésie française.