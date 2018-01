Sauvegarde du monarque de Tahiti : "le combat est loin d'être terminé"

Rédaction web

Le ‘Omāma’o ou Monarque de Tahiti est l’un des 30 oiseaux les plus menacés au monde. Il est présent uniquement à Tahiti et doit faire face àn 10 des 100 pires espèces envahissantes de la planète : le rat noir, le merle des moluques, le bulbul et la petite fourmi de feu.Depuis 20 ans, la Société d’ornithologie de Polynésie (Sop) Manu s’attache à le sauver et à le protéger.« Le combat est loin d’être terminé. »En 2003, seuls 12 monarques dont quatre couples étaient protégés. En 14 ans, des choses ont changé.73 oiseaux adultes ont participé à la saison de reproduction 2017 qui se terminera en 2018. La société a recensé l’envol de 13 jeunes monarques. Parmi eux : 10 ont survécu à l’envol.« Les trois échecs ont coïncidé avec des pluies très fortes. Dans les territoires des Monarques, les merles ont disparu complètement et les bulbuls tendent à se raréfier pour la deuxième année consécutive. »Les membres de la SOP continuent le contrôle de la petite fourmi de feu. Le contrôle des trois mégacolonies situées à l’entrée des vallées s’est accélérée. Certaines zones contaminées continuent de diminuer.En 2017, pour la première fois au niveau mondial, des épandages de fourmicide en falaise ont été réalisés à l’aide d’un drone.Pour cette année, la Sop entend poursuivre ses actions et sauver encore plus de monarques.