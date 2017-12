Sapin opuhi de Mahaena : une création horticole unique

Quelques mètres plus loin, la famille Tavi s'essaie à la conception d'un sapin en auti : 340 feuilles sont utilisées.

"On était à l'école, et j'ai proposé à l'institutrice que l'on essaie de réaliser un sapin en auti", raconte Ariimoehau Tavi ."C'était réussi. On a fait quelque chose de beaucoup plus grand aujourd'hui. On a été couper des feuilles dans le jardin, on a attaché des éponges pour faire la structure, et on a accroché les feuilles. Avant, on avait les sapins du commerce, mais là, ça me donne envie de n'avoir que des sapins végétaux".